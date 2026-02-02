Advertisement
HOME FINANCE

BULOG Dukung Gaya Hidup Sehat lewat Befood Padel Tournament 2026

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |12:13 WIB
BULOG Dukung Gaya Hidup Sehat lewat Befood Padel Tournament 2026
Befood Padel Tournament 2026. (Foto: dok BULOG)
JAKARTA - Befood, brand pangan di bawah naungan Perum BULOG, kembali menegaskan komitmennya sebagai pendukung gaya hidup sehat dan aktif melalui penyelenggaraan Befood Padel Tournament 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Befood untuk tidak hanya menghadirkan produk pangan berkualitas, tetapi juga mendorong masyarakat agar lebih aktif bergerak dan membangun kebersamaan melalui olahraga.

Pemilihan olahraga padel sebagai cabang turnamen dinilai sejalan dengan nilai yang diusung Befood. Padel dikenal sebagai olahraga yang inklusif, mengutamakan interaksi sosial, serta menghadirkan suasana yang menyenangkan dan penuh kebersamaan. Nilai-nilai tersebut selaras dengan semangat Befood dalam membangun komunitas yang sehat, aktif, dan saling terhubung.

Direktur Pemasaran Perum BULOG Febby Novita yang hadir langsung dan membuka turnamen ini mengatakan bahwa dalam konteks olahraga dan kesehatan, Befood menekankan pentingnya asupan nutrisi yang seimbang sebagai sumber energi bagi tubuh, baik bagi atlet profesional maupun pemain amatir. Hal ini sejalan dengan tagline Befood, “goodness in every grain”, yang merepresentasikan komitmen menghadirkan kebaikan dan nutrisi di setiap produk yang dikonsumsi masyarakat.

“Melalui Befood Padel Tournament 2026, kami ingin membuktikan bahwa menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan cara yang sangat menyenangkan. Kami tidak hanya memberi asupan nutrisi lewat produk kami, tetapi juga menghadirkan wadah bagi komunitas untuk tumbuh dan bergerak bersama,” ujar Febby.

Lebih lanjut Febby Novita menambahkan Befood saat ini memiliki beragam produk pangan yang mendukung kebutuhan nutrisi harian masyarakat, mulai dari series produk beras seperti Setra Ramos, Punokawan, Slyp Super, Suntiang, dan lainnya, hingga produk non-beras seperti gula, minyak goreng, daging, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya. Seluruh produk Befood telah tersedia dan mudah diakses masyarakat melalui pasar tradisional maupun ritel modern terdekat.

Antusiasme peserta terhadap Befood Padel Tournament 2026 tercatat sangat tinggi, dengan jumlah pendaftar yang melebihi ekspektasi penyelenggara. Namun, dengan mempertimbangkan pembagian kelas dan keterbatasan waktu pelaksanaan, panitia melakukan proses kurasi sehingga terpilih 48 pasangan, yang terdiri dari 24 pasangan men’s double bronze dan 24 pasangan women’s lower bronze. Turnamen ini memperebutkan total hadiah senilai Rp30 juta ditambah produk Befood.

Ke depan, Befood berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem olahraga di Indonesia melalui berbagai kegiatan lanjutan, baik turnamen padel maupun cabang olahraga lainnya. Inisiatif ini diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk semakin aktif bergerak, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memperkuat interaksi sosial melalui olahraga.

(Agustina Wulandari )

