Moody’s Rating Revisi Outlook Utang BUMN Jadi Negatif, Ini Respons Danantara

JAKARTA - Danantara Indonesia menanggapi revisi outlook terbaru Moody’s Ratings yang berdampak pada penilaian utang sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Lembaga pengelola aset negara tersebut menilai penyesuaian outlook sebagai pengingat konstruktif untuk terus memperkuat fondasi kelembagaan dan menjaga disiplin kebijakan.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani menegaskan bahwa meskipun terjadi penyesuaian outlook, peringkat Indonesia masih berada pada level investment grade. Hal ini mencerminkan kepercayaan terhadap ketahanan makroekonomi nasional, disiplin fiskal, serta prospek pertumbuhan jangka panjang Indonesia.

"Peringkat investment-grade Indonesia tetap terjaga, merefleksikan kepercayaan terhadap ketahanan makroekonomi, disiplin fiskal, serta prospek pertumbuhan jangka panjang Indonesia. Penyesuaian outlook tersebut sekaligus menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan dan konsistensi kebijakan dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional," kata Rosan dalam keterangan resminya, Jumat (6/2/2026).

Ia mengungkap, sebagai sovereign wealth fund yang baru didirikan, Danantara Indonesia saat ini berada dalam tahap pembangunan institusi. Rosan menekankan bahwa penguatan tata kelola, disiplin investasi, dan penerapan manajemen risiko yang pruden menjadi fondasi utama yang terus diperkuat secara bertahap.

"Landasan ini terus diperkuat secara bertahap untuk menjaga kredibilitas institusi, meningkatkan kepercayaan pasar, dan menghasilkan kinerja yang berkesinambungan," imbuhnya.

Rosan mengklaim, Danantara telah menyusun peta jalan tata kelola yang difokuskan pada sejumlah prioritas. Di antaranya adalah penguatan struktur pengambilan keputusan dan fungsi pengawasan di seluruh siklus investasi dan pengelolaan portofolio berstandar global.