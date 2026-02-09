Pers Nasional Dinilai Memiliki Peran Strategis

Keberadaan media dalam hal ini pers nasional dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga suasana kehidupan masyarakat. Ditengah banyaknya berita yang bersifat hoax di masyarakat, informasi yang disampiakan media dalam hal ini media konvensional menjadi sangat penting.

Demikian disampaikan Podogiri Hatmoko, Head of Corporate Communications Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau Indonesia Commodity & Derivatives Exchange melalui pesan tertulisnya kepada media, 9 Februari 2026.

Podogiri Hatmoko menambahkan, “Ditengah disrupsi dan perkembangan teknologi serta maraknya media sosial yang memuat konten-konten atau narasi yang belum tentu bisa dijamin kebenarannya, keberadan media konvesional sangat dibutuhkan masyarakat. Hal ini dikarenakan informasi yang disampaikan oleh media konvesional telah melalui proses verifikasi termasuk keabsahan dan kualitas narasumber. Media konvensional selama ini memiliki aturan dalam hal ini Undang-Undang Pers, sehingga informasi yang disampaikan tentunya dapat dipertanggung jawabkan”.

“Sejalan dengan Hari Pers Nasional 2026 ini, harapannya kedepan insan pers Indonesia dapat terus meningkatkan profesionalistas serta menjaga independensinya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, karena hal ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada media. Sekali saja media menyampaikan informasi yang tidak benar atau hoax, tentu akan memberikan dampak buruk dan jangka panjang, tidak hanya kepada media yang memberitakan, tapi juga untuk industri media dan pers di Indonesia. Ini adalah masalah kepercayaan, integritas dan profesionalisme, dan itu yang dilihat masyarakat terhadap media”, ungkap Podogiri Hatmoko.