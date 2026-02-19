Pelita Air Buka Suara soal Pesawat Jatuh di Kaltara

JAKARTA - Pesawat Pelita Air jatuh terjadi di area pegunungan wilayah Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Kamis (19/2/2026) siang.

Terkait hal itu, Pelita Air memberikan perkembangan informasi mengenai salah satu armada charter Pelita Air. Saat ini proses investigasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sedang berlangsung.

"Penerbangan tersebut merupakan layanan kargo pengangkut bahan bakar yang diawaki oleh satu orang pilot, tanpa awak kabin maupun penumpang, dengan jenis pesawat yang digunakan yaitu Air Tractor AT-802 dengan registrasi PK-PAA," ujar Corporate Secretary PT Pelita Air Service Patria Rhamadonna dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/2/22026).

Dia menjelaskan pesawat tersebut merupakan armada khusus yang melayani misi pengantaran BBM Satu Harga ke wilayah perbatasan.

"Pada saat pemantauan terakhir, pesawat baru saja menyelesaikan misi distribusi ke Long Bawan dan sedang dalam rute kembali menuju Bandara Juwata, Tarakan," jelasnya.