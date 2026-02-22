Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Tegaskan Perundingan Dagang Indonesia–AS Saling Menguntungkan

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |11:58 WIB
Presiden Prabowo Tegaskan Perundingan Dagang Indonesia–AS Saling Menguntungkan. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan perundingan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat telah menghasilkan kesepahaman yang saling menguntungkan dan dilandasi sikap saling menghormati.

“Kita bahas masalah perdagangan di antara dua negara. Perundingan sudah cukup lama, artinya ketemu saling menguntungkan, saling menghormati, saya kira bagus ya,” ujar Prabowo dalam keterangannya kepada awak media di Washington D.C., Amerika Serikat, dikutip Minggu (22/2/2026).

Prabowo menjelaskan bahwa proses negosiasi tarif perdagangan memang berlangsung panjang, namun hasil yang dicapai dinilai positif bagi kepentingan Indonesia. Terkait dinamika terbaru menyusul putusan Supreme Court Amerika Serikat mengenai kebijakan tarif, Presiden menegaskan bahwa pemerintah Indonesia menghormati proses politik dalam negeri Amerika Serikat dan siap menghadapi berbagai kemungkinan yang berkembang.

“Kita siap menghadapi semua kemungkinan. Kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat, kita lihat perkembangannya,” tegasnya.

Menanggapi kebijakan tarif 10 persen yang berlaku sementara, Prabowo menilai langkah tersebut tetap memberikan keuntungan bagi Indonesia. “Saya kira menguntungkan ya. Kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan,” tambahnya.

 

Telusuri berita finance lainnya
