Apakah Gaji Peserta Magang Nasional 2026 Naik?

JAKARTA - Apakah gaji peserta magang nasional 2026 naik? Pertanyaan ini muncul seiring kenaikan Upah Minimum (UM) 2026. Sebab, besaran gaji atau uang saku peserta magang nasional 2026 mengikuti besaran upah yang berlaku di masing-masing daerah.

Lalu apakah gaji peserta magang nasional 2026 naik? Jawabannya adalah naik. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyesuaikan gaji atau uang saku peserta program magang nasional dengan kenaikan upah minimum tahun 2026.

Gaji Peserta Magang Nasional 2026 Naik

Gaji atau uang saku dalam program magang nasional berfungsi sebagai dukungan biaya hidup selama peserta mengikuti pelatihan dan praktik kerja di perusahaan atau institusi/lembaga. Dengan adanya kenaikan upah minimum 2026, besaran uang saku peserta pun turut mengalami peningkatan sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing.

"Alhamdulillah, karena upah minimum (UM) 2026 ini mengalami kenaikan, maka uang saku peserta pemagangan juga naik,” kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Dia mencontohkan di Provinsi Sumatera Barat. Pada 2025 Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp2.994.193 dan pada tahun 2026 naik menjadi Rp3.182.955. Oleh karenanya, penyesuaian tersebut berdampak langsung pada peningkatan uang saku peserta pemagangan di wilayah tersebut.

Menaker Ingatkan Peserta Magang Nasional

Kepada peserta pemagangan, Menaker mengingatkan agar uang saku yang diterima dimanfaatkan secara bijak dan produktif. "Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, ya. Menabung, ngasih orang tua, atau hal-hal manfaat lainnya," pesannya kepada para peserta.

Ke depan, Kementerian Ketenagakerjaan berharap Program Pemagangan Nasional semakin berkualitas, adaptif terhadap kebutuhan industri, serta mampu menjadi jembatan efektif antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

"Jadi ini strategi besar dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan menurunkan tingkat pengangguran," tegasnya.

Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda Indonesia.

"Program Pemagangan Nasional diharapkan semakin adaptif, berkualitas, dan menjadi jembatan kuat menuju dunia kerja. Dengan dukungan yang tepat, generasi muda Indonesia siap bersaing dan berkontribusi bagi bangsa," pungkasnya.