Ini Alasan Bos Agrinas Pilih Impor Mobil India, Harga Lebih Terjangkau

Indonesia berencana mengimpor 105.000 unit mobil pikap 4x4 dan kendaraan niaga dari India. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Indonesia berencana mengimpor 105.000 unit mobil pikap 4x4 dan kendaraan niaga dari India dengan nilai mencapai Rp24,66 triliun. Pemerintah memilih produk asal India karena mempertimbangkan faktor harga, kualitas, serta keterbatasan ketersediaan produk serupa di dalam negeri.

Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengatakan kendaraan impor dari India dinilai lebih kompetitif dibandingkan dengan harga yang ditawarkan pabrikan lain. Ia menyebut produk dengan harga lebih terjangkau tersebut diklaim memiliki kualitas yang setara.

Menurut Joao, Agrinas perlu menyiasati keterbatasan anggaran dalam program Koperasi Desa Merah Putih. Karena itu, pembelian kendaraan impor dari India dinilai sesuai dengan kemampuan finansial program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang digadang-gadang menjadi ceruk baru perekonomian lokal.

Di sisi lain, Joao menyatakan pihaknya ingin mendiversifikasi pasar dalam pengadaan kendaraan pikap dan truk. Ia menegaskan ketergantungan pada produk arus utama tidak dapat dilakukan secara terus-menerus. Terkait kualitas, ia menyerahkan penilaian kepada para pengguna.