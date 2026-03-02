Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Inflasi Februari 2026 0,68 Persen, Didorong Kenaikan Harga Makanan dan Minuman

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |12:04 WIB
Inflasi Februari 2026 0,68 Persen, Didorong Kenaikan Harga Makanan dan Minuman
Indeks Harga Konsumen (IHK) juga naik dari 109,75 pada Januari 2026 menjadi 110,50 pada Februari 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan sebesar 0,68 persen pada Februari 2026 dibandingkan Januari 2026.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa selain inflasi bulanan, Indeks Harga Konsumen (IHK) juga naik dari 109,75 pada Januari 2026 menjadi 110,50 pada Februari 2026.

“Pada bulan Februari 2026 terjadi inflasi sebesar 0,68 persen secara bulanan atau month-to-month,” kata Ateng dalam rilis BPS di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Secara tahun kalender atau year-to-date, lanjut Ateng, inflasi tercatat sebesar 0,53 persen.

Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 1,54 persen, memberikan andil 0,45 persen.

Komoditas dominan dalam kelompok ini antara lain daging ayam ras (0,09 persen), cabai rawit (0,08 persen), ikan segar (0,05 persen), cabai merah (0,05 persen), serta tomat, beras, dan telur ayam ras (0,02 persen).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204494//bps-9YZG_large.png
Neraca Dagang Surplus USD0,95 Miliar per Januari 2026, 69 Bulan Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204485//ekspor_ri-HgbA_large.jpg
BPS: Ekspor RI Capai USD22,16 Miliar hingga Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203590//bps-9y2h_large.jpg
Jurus Baru BPS di Sensus Ekonomi 2026, Target 30 Juta Pelaku Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202766//gaji_pegawai_bpjs_kesehatan-BN1J_large.jpg
Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202377//bank_indonesia-9WrK_large.jpg
BI Diprediksi Tahan Suku Bunga 4,75%, Opsi Paling Rasional di Tengah Tekanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/65/3201717//menkeu_purbaya-Gjfb_large.jpg
Fresh Graduate, Ini 3 Pernyataan Menkeu Purbaya soal Lapangan yang Akan Bertambah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement