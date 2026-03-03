Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aramco Tutup Kilang Raksasa di Arab Saudi, Harga Minyak Melonjak 20 Persen

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |08:13 WIB
Aramco Tutup Kilang Raksasa di Arab Saudi, Harga Minyak Melonjak 20 Persen
Aramco menghentikan operasi kilang minyak di Ras Tanura. (Foto: Okezone.com/Reuters)
JAKARTA - Aramco menghentikan operasi kilang minyak di Ras Tanura, pesisir Teluk Persia, setelah terjadi serangan drone di wilayah tersebut.

Kementerian Energi Arab Saudi menyampaikan kilang Ras Tanura yang berkapasitas 550.000 barel per hari ditutup sebagai langkah pencegahan sambil dilakukan penilaian kerusakan. Kebakaran dilaporkan terjadi di sekitar fasilitas akibat puing-puing dari pencegatan dua drone yang menargetkan area tersebut. 

Penutupan kilang ini mendorong lonjakan harga energi global. Harga gasoil berjangka melonjak lebih dari 20 persen, menjadi kenaikan intraday terbesar sejak Maret 2022. Sementara itu, minyak mentah Brent yang diperdagangkan di London naik sekitar 9 persen ke level mendekati USD79 per barel. Demikian dilansir dari Bloomberg, Selasa (3/3/2026). 

Ketegangan di Timur Tengah meningkat pada akhir pekan setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran. Iran kemudian membalas dengan menembakkan ratusan rudal dan drone ke sejumlah negara di kawasan tersebut. Serangan terhadap infrastruktur energi utama menjadi kekhawatiran besar bagi pasar global, terutama karena lalu lintas maritim melalui Selat Hormuz yang sangat vital bagi pasokan energi dunia dilaporkan hampir terhenti.

Di sisi lain, QatarEnergy terpaksa menangguhkan produksi gas alam cair setelah terjadi serangan terhadap fasilitas di Ras Laffan dan Mesaieed. Pemerintah Kuwait juga melaporkan puing-puing rudal yang berhasil dicegat jatuh di area salah satu kilang minyaknya, sementara sebuah pembangkit listrik dilaporkan terdampak serangan.

 

