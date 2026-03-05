Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Elnusa (ELSA) Raih Laba Bersih Rp718 Miliar di 2025, Pendapatan Tembus Rp14,5 Triliun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |21:00 WIB
Elnusa (ELSA) Raih Laba Bersih Rp718 Miliar di 2025, Pendapatan Tembus Rp14,5 Triliun
Elnusa (ELSA) Raih Laba Bersih Rp718 Miliar di 2025, Pendapatan Tembus Rp14,5 Triliun (Foto: Freepik)
JAKARTA - PT Elnusa Tbk (ELSA) meraih pendapatan usaha Rp14,5 triliun pada 2025, tumbuh sekitar 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan tersebut diikuti oleh kinerja profitabilitas yang solid. 

Sepanjang 2025, Elnusa mencatatkan EBITDA sebesar Rp1,5 triliun dan laba bersih Rp718 miliar, menunjukkan kemampuan Perseroan menjaga kualitas pertumbuhan sekaligus memperkuat fundamental bisnis secara berkelanjutan.

Direktur Utama Elnusa Litta Indriya Ariesca mengatakan, capaian ini merupakan hasil dari strategi transformasi yang berfokus pada penguatan kapabilitas layanan, efisiensi operasional, serta peningkatan nilai tambah bagi pelanggan. 

“Dalam beberapa tahun terakhir, Elnusa secara konsisten memperkuat fondasi bisnis melalui peningkatan kapabilitas teknologi, optimalisasi portofolio layanan, serta disiplin operasional. Upaya tersebut menjadi kunci dalam menjaga kinerja yang sehat sekaligus memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap arah pertumbuhan Perseroan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Kinerja Elnusa didukung oleh portofolio bisnis yang terintegrasi, meliputi Jasa Hulu Migas Terintegrasi, Penjualan Barang dan Jasa Distribusi & Logistik Energi, serta Jasa Penunjang Migas. 

Sepanjang 2025, segmen Penjualan Barang dan Jasa Distribusi dan Logistik Energi menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 60% dari total pendapatan, diikuti Jasa Hulu Migas Terintegrasi sebesar 28%, serta Jasa Penunjang Migas sebesar 12%. Komposisi ini mencerminkan ketahanan model bisnis Elnusa yang mampu menghadirkan layanan terintegrasi dari hulu hingga hilir industri energi.

 

