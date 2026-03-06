Pendaftaran Mudik Kapal Laut Gratis Dibuka Hari Ini, Tersedia 69 Ribu Kuota

JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara resmi membuka pendaftaran program Tiket Kapal Laut Gratis Angkutan Laut Lebaran 2026 mulai tanggal 6 Maret 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud mengatakan, sebanyak 69.232 tiket gratis disiapkan untuk masyarakat yang hendak mudik melalui jalur laut, tersebar di 97 ruas trayek yang melayani berbagai wilayah kepulauan Indonesia, mulai dari Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

"Program tiket gratis ini adalah bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga. Kami ingin memastikan tidak ada warga yang terhambat pulang kampung karena kendala biaya transportasi laut," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Jumat (6/2/2026).

Berbagai rute strategis yang menjadi destinasi mudik masyarakat tersedia dalam program ini. Di wilayah Papua dan Papua Barat, tersedia rute Sorong–Waisai dengan kapasitas 1.600 penumpang, serta rute Jayapura–Biak yang berkapasitas 700 penumpang.

Di kawasan Maluku, program ini mencakup rute-rute dari dan menuju Ambon ke berbagai pulau seperti Namlea, Ambalau, Leksula, Bula, Geser, Gorom, serta rute Kendari–Raha dan Kendari–Bau-bau di Sulawesi Tenggara.

Untuk wilayah barat dan tengah Indonesia, tersedia rute Banda Aceh–Sabang (1.250 pax), Gresik–Bawean (1.900 pax), Kalianget–Kangean (2.000 pax), Jangkar–Raas (2.250 pax), serta rute Lembar–Surabaya dan Balikpapan–Pare-pare.

"Kami memilih rute-rute yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, khususnya di daerah kepulauan yang akses transportasinya terbatas," jelas Muhammad Masyhud.