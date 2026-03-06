Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pendaftaran Mudik Kapal Laut Gratis Dibuka Hari Ini, Tersedia 69 Ribu Kuota 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |14:16 WIB
Pendaftaran Mudik Kapal Laut Gratis Dibuka Hari Ini, Tersedia 69 Ribu Kuota 
Mudik Lebaran Gratis 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara resmi membuka pendaftaran program Tiket Kapal Laut Gratis Angkutan Laut Lebaran 2026 mulai tanggal 6 Maret 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud mengatakan, sebanyak 69.232 tiket gratis disiapkan untuk masyarakat yang hendak mudik melalui jalur laut, tersebar di 97 ruas trayek yang melayani berbagai wilayah kepulauan Indonesia, mulai dari Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

"Program tiket gratis ini adalah bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga. Kami ingin memastikan tidak ada warga yang terhambat pulang kampung karena kendala biaya transportasi laut," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Jumat (6/2/2026). 

Berbagai rute strategis yang menjadi destinasi mudik masyarakat tersedia dalam program ini. Di wilayah Papua dan Papua Barat, tersedia rute Sorong–Waisai dengan kapasitas 1.600 penumpang, serta rute Jayapura–Biak yang berkapasitas 700 penumpang.

Di kawasan Maluku, program ini mencakup rute-rute dari dan menuju Ambon ke berbagai pulau seperti Namlea, Ambalau, Leksula, Bula, Geser, Gorom, serta rute Kendari–Raha dan Kendari–Bau-bau di Sulawesi Tenggara.

Untuk wilayah barat dan tengah Indonesia, tersedia rute Banda Aceh–Sabang (1.250 pax), Gresik–Bawean (1.900 pax), Kalianget–Kangean (2.000 pax), Jangkar–Raas (2.250 pax), serta rute Lembar–Surabaya dan Balikpapan–Pare-pare.

"Kami memilih rute-rute yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, khususnya di daerah kepulauan yang akses transportasinya terbatas," jelas Muhammad Masyhud.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/320/3205335/bus-GHeV_large.jpeg
Rampcheck Jelang Lebaran, Kemenhub Temukan 2.060 Bus Tak Layak Operasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3203956/blue_bird-lxL3_large.jpg
Blue Bird Siapkan 25 Ribu Armada Hadapi Lonjakan Mudik Lebaran 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203790/menhub_dudy-4iu6_large.png
Bertemu CEO Maskapai, Menhub Minta Perketat Keselamatan Penerbangan Hadapi Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200018/pekerja-AmHZ_large.jpg
Jadwal WFA Lebaran 2026: 16-17 dan 25-27 Maret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3199956/airlangga-WscD_large.png
WFA Diberlakukan saat Lebaran 2026, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement