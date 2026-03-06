Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Syarat Gaji dan THR Bisa Diterima Utuh Tanpa Potongan Pajak 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |18:16 WIB
Syarat Gaji dan THR Bisa Diterima Utuh Tanpa Potongan Pajak 
Gaji dan THR Kena Pajak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Syarat Gaji dan THR bisa diterima utuh tanpa potongan pajak. Polemik mengenai potongan pajak Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 terus bergulir. 

Meski secara umum THR adalah objek PPh Pasal 21, pemerintah memberikan pengecualian dan insentif bagi kelompok pekerja tertentu sehingga mereka bisa menerima THR secara utuh tanpa potongan pajak pribadi. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 yang diperbarui untuk tahun 2026, Pajak Penghasilan (PPh) atas THR dan Gaji ke-13 bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah (DTP). Dengan skema ini, para aparatur negara menerima nominal THR 100% sesuai haknya tanpa pengurangan untuk pajak. 

Bagi karyawan swasta, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 105 Tahun 2025 yang memberikan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk masa pajak Januari hingga Desember 2026.

Pekerja di sektor berikut berhak menerima THR tanpa potongan pajak: 

Industri Tekstil dan
Pakaian Jadi
Industri Alas Kaki
Industri Furnitur
Industri Kulit dan Barang dari Kulit
Sektor Pariwisata 

 

