HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Cairkan THR ASN 2026 Rp3 Triliun Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |20:33 WIB
Purbaya Cairkan THR ASN 2026 Rp3 Triliun Hari Ini
Purbaya Cairkan THR ASN 2026 Rp3 Triliun Hari Ini (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, hingga hari ini total anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 yang telah mengalir ke rekening Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat telah mencapai Rp3 triliun. Purbaya menjelaskan bahwa proses pencairan THR masih terus berjalan mengingat jumlah penerima di tingkat pusat mencapai 2,2 juta pegawai.

“Aparatur negara, 6 Maret 16.30 ya, aparatur negara pada pemerintah pusat, jumlah THR yang telah dibayarkan pada tanggal 6 maret adalah sebesar Rp3 triliun untuk 631 ribu pegawai dari total 2,2 juta ASN. Berarti ada yang masih belum ngambil,” kata Purbaya dalam Media Briefing dan Buka Puasa Bersama Menteri Keuangan, Jumat (6/3/2026).

Berbeda dengan ASN aktif, penyaluran untuk kategori pensiunan menunjukkan progres yang sangat pesat. Pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp11,4 triliun yang mencakup sekitar 93,5 persen dari total target penerima.

Sementara itu, untuk ASN di tingkat daerah, realisasi baru menyentuh angka Rp127,6 miliar. Rendahnya angka ini disebabkan baru tiga pemerintah daerah yang melakukan proses pencairan dari total 546 pemda di seluruh Indonesia.

Purbaya menegaskan bahwa kesiapan anggaran sudah matang dan kini bergantung pada kecepatan administratif masing-masing instansi.

“Jadi seperti itu, tapi sudah siap semua, tinggal berapa cepat mereka mencairkan itu,” ujar Purbaya.

 

