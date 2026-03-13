Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Minyak Sentuh Level Tertinggi, Naik 9 Persen ke USD100,4 per Barel

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |07:56 WIB
Harga Minyak Sentuh Level Tertinggi, Naik 9 Persen ke USD100,4 per Barel
Harga minyak dunia melonjak hingga 9% pada perdagangan Kamis (13/3/2026). (foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Harga minyak dunia melonjak hingga 9% pada perdagangan Kamis (13/3/2026) dan menyentuh level tertinggi dalam hampir empat tahun. Kenaikan ini dipicu meningkatnya serangan Iran terhadap fasilitas minyak dan transportasi di berbagai wilayah Timur Tengah serta ancaman penutupan Selat Hormuz oleh pemimpin tertinggi Iran.

Kontrak berjangka Brent naik USD8,48, atau 9,2%, ke USD100,46 per barel. Bahkan Brent sempat menyentuh level tertinggi di sesi perdagangan pada level USD101,60.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup pada USD95,70, naik USD8,48 atau 9,7%. Kedua kontrak tersebut ditutup pada level tertinggi sejak Agustus 2022.

"Pasar sangat tidak seimbang dan itu akan berlanjut sampai Selat Hormuz dibuka kembali dan operasi hulu dan hilir kembali normal. Itu tidak akan terjadi dengan cepat," kata Kepala Riset Minyak Mentah di S&P Global Energy, Jim Burkhard, dilansir dari Reuters, Jumat (13/3/2026).

Sementara itu, Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan bahwa Angkatan Laut AS tidak dapat mengawal kapal melalui Selat Hormuz saat ini. Namun, sangat mungkin hal itu dapat terjadi pada akhir bulan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/320/3206452//minyak-qA1G_large.jpg
Harga Minyak Mentah Meroket ke USD93,8 Pasca Serangan di Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206235//bbm-m3Nq_large.jpg
Sempat Sentuh USD120, Harga Minyak Dunia Anjlok 8% ke USD91 per Barel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206172//menkeu_purbaya-mAgh_large.jpg
Purbaya Tegaskan Belum Ubah APBN Usai Harga Minyak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206029//minyak-jbfB_large.jpg
Iran Peringatkan Harga Minyak Bisa Tembus USD200 per Barel Jika Terus Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206004//purbaya-cPqp_large.jpg
Pastikan Harga BBM Tidak Naik, Purbaya: Percaya Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206009//minyak-nE1M_large.jpg
DPR Minta Mitigasi Dampak Lonjakan Harga Minyak dan Dolar AS Segera Dilakukan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement