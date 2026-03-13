Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

H-7 Mudik Lebaran, Penanganan Longsor di Tarutung–Sibolga Dipercepat

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |14:05 WIB
H-7 Mudik Lebaran, Penanganan Longsor di Tarutung–Sibolga Dipercepat
Penanganan permanen titik longsor di ruas jalan nasional Tarutung–Sibolga, Sumatera Utara, dipercepat. (Foto: Okezone.com/PU)
JAKARTA – Penanganan permanen titik longsor di ruas jalan nasional Tarutung–Sibolga, Sumatera Utara, dipercepat untuk mendukung akses masyarakat menjelang arus mudik Lebaran 2026.

Proses pengerjaan dipantau langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat meninjau progres di Desa Lobu Pining, Kecamatan Adian Koting. Peninjauan difokuskan pada perbaikan badan jalan longsor melalui pembangunan Dinding Penahan Tanah (DPT) dengan sistem perkuatan Borepile di STA 16+350 dan STA 16+550, yang dikerjakan PT Hutama Karya (Persero).

Dody Hanggodo mengonfirmasi bahwa jalur lintas Medan–Sibolga saat ini dalam kondisi siap operasional.

“Kalau tadi sepanjang jalan kita lihat mulai dari Medan, sudah bagus. Kalau dari sisi kesiapan jalan, menurut saya pribadi sudah sangat oke. Saya yakin sudah siap menghadapi arus mudik H-7 hingga H+7,” tegas Dody Hanggodo, Jumat (13/3/2026).

Terkait mitigasi bencana, Menteri PU menambahkan bahwa tim di lapangan telah disiagakan untuk penanganan cepat.

1 2
