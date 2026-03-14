Arus Mudik Lebaran 2026 Sudah Dimulai, Ribuan Kendaraan Memadati Tol Jakarta–Merak dan Cipali

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |17:44 WIB
Arus Mudik Lebaran 2026 Sudah Dimulai, Ribuan Kendaraan Memadati Tol Jakarta–Merak dan Cipali
Arus mudik Lebaran 2026 mulai menunjukkan peningkatan di sejumlah ruas jalan tol utama.
JAKARTA – Arus mudik Lebaran 2026 mulai menunjukkan peningkatan di sejumlah ruas jalan tol utama. Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, volume kendaraan yang melintas tercatat meningkat dibandingkan lalu lintas harian normal, menandakan pergerakan masyarakat menuju kampung halaman sudah mulai berlangsung lebih awal.

Pada H-8 Hari Raya Idulfitri 1447 H, di ruas Tol Tangerang–Merak tercatat sekitar 173 ribu kendaraan melintas pada Jumat, 13 Maret 2026. Angka tersebut lebih besar 9,5 persen dibandingkan lalu lintas harian normal dan meningkat sekitar 17 persen dibandingkan periode Lebaran tahun lalu.

Sementara itu, di Tol Cikopo–Palimanan tercatat sekitar 79 ribu kendaraan melintas dengan kondisi lalu lintas di seluruh ruas Tol Cipali terpantau ramai lancar. Angka tersebut lebih besar 53 persen dibandingkan lalu lintas harian normal dan meningkat 9 persen dibandingkan periode Lebaran tahun lalu.

Di Tol Jombang–Mojokerto tercatat sekitar 34 ribu kendaraan melintas pada H-8 Lebaran, lebih besar 10 persen dibandingkan lalu lintas harian normal dan meningkat 8 persen dibandingkan periode Lebaran tahun lalu. Demikian dikutip dari data Astra Infra, Sabtu (14/3/2026).

Masyarakat juga dapat memanfaatkan diskon tarif tol sebesar 30 persen di ruas Tol Tangerang–Merak dan Cikopo–Palimanan.

Berikut merupakan tanggal penerapan diskon tarif tol periode Lebaran yang akan diberlakukan di ruas tol Astra Infra.

Di ruas Tol Tangerang–Merak, pada arus mudik diskon tarif tol sebesar 30 persen akan diberlakukan pada Minggu, 15 Maret 2026 pukul 00.00 WIB hingga Senin, 16 Maret 2026 pukul 24.00 WIB bagi pengguna jalan tol yang melakukan perjalanan menerus dari Gerbang Tol Cikupa menuju Gerbang Tol Merak.

 

