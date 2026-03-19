SPRITE Bikin Gebrakan di Bulan Ramadan, Kasih Kesegaran untuk Pemilik Warung yang Akan Mudik

JAKARTA – Setiap Ramadan, jutaan orang Indonesia sudah siap-siap buat mudik, ritual tahunan pulang kampung demi merayakan Lebaran bareng keluarga. Tapi buat banyak pemilik warung—tulang punggung ekonomi retail—momen itu seringkali cuma jadi mimpi. Kendala biaya ataupun sulitnya mengakses tiket transportasi sering kali menjadi alasan mereka untuk mengurungkan niat pulang kampung.

Di sisi lain, banyak juga pemilik warung yang memilih untuk tetap standby buka toko demi melayani kebutuhan warga. Nah, Ramadan kali ini, SPRITE bikin cerita beda. Mereka mau "memutar balik" tradisi itu dan kasih kesempatan istimewa buat mereka yang biasanya tak bisa ketemu keluarga karena tak dapat jatah pulang.

Hari ini, Sprite resmi memperkenalkan “DIMUDIKIN dan KIDUM SPRITE”, inisiatif Ramadan 2026 yang dirancang khusus buat menyatukan kembali para pemilik warung dengan keluarga mereka. Mengusung kampanye “Seger Bener”, program ini mendefinisikan ulang makna Mudik dengan cara meredam "panasnya" fisik dan emosi selama musim mudik, menciptakan momen yang bener-bener menyegarkan.

Bikin Perjalanan Pulang Jadi Adem: DIMUDIKIN SPRITE

Lewat program DIMUDIKIN SPRITE, sekitar 300 pemilik warung bakal diberangkatkan pulang dengan nyaman lewat rute bus khusus lintas Jawa Utara, Jawa Selatan, hingga Sumatra, dengan destinasi populer seperti Surabaya, Yogyakarta, dan Bandar Lampung.

Tak hanya tiket gratis, tiap peserta juga dibekali travel kit lengkap: mulai dari jaket keren branded SPRITE, kotak bagasi, bantal leher, tas lipat, kotak camilan, sampai stok minuman Sprite supaya perjalanan tetap sejuk dan nyaman.