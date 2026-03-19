2 Bandara Indonesia Masuk Daftar 100 Bandara Terbaik Dunia 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |18:05 WIB
Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Masuk World’s Top 100 Airports 2026. (Foto: Okezone.com/InJourney)
JAKARTA – Dua bandara Indonesia, yakni Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, masuk dalam daftar World’s Top 100 Airports 2026 yang dirilis Skytrax di London pada 18 Maret 2026 waktu setempat.

Bandara Soekarno-Hatta menempati peringkat ke-22 dunia, naik tiga posisi dibandingkan tahun 2025 yang berada di posisi ke-25. Sementara itu, Bandara I Gusti Ngurah Rai naik lima peringkat dari posisi ke-72 menjadi ke-67.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi menilai pencapaian tersebut mencerminkan kemajuan signifikan di tengah persaingan global industri kebandarudaraan.

“Pencapaian dua bandara tersibuk di Indonesia ini tidak lepas dari program transformasi yang terus kami jalankan sejak tahun 2024 untuk melayani sepenuh hati dan menghadirkan layanan berstandar global. Transformasi berjalan baik berkat dukungan regulator dan seluruh pemangku kepentingan strategis termasuk pengguna jasa bandara,” ujar Mohammad R. Pahlevi, Kamis (19/3/2026).

InJourney Airports menjalankan transformasi yang berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas (premises), kolaborasi erat dengan para pemangku kepentingan (process), serta peningkatan layanan personel berstandar global (people) guna menghadirkan pengalaman perjalanan berkelas dunia bagi pengguna jasa.

Sejalan dengan upaya tersebut, peringkat kedua bandara menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Bandara Soekarno-Hatta naik dari peringkat ke-28 pada 2024, ke-25 pada 2025, dan kini ke posisi 22 dunia. Sementara itu, Bandara I Gusti Ngurah Rai meningkat dari peringkat ke-74 pada 2024, ke-72 pada 2025, dan menjadi ke-67 pada 2026.

 

Wajah Baru Terminal 2 Soekarno-Hatta Usai Renovasi, Siap Layani Haji dan Umrah
