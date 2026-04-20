Terminal 2F Soekarno-Hatta Siap Layani Jamaah Haji 2026, Kloter Pertama 22 April

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan kesiapan Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk melayani jemaah haji 2026. Terminal ini disiapkan secara khusus oleh pemerintah untuk melayani keberangkatan haji dan umrah.

Adapun jadwal keberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia direncanakan mulai 22 April 2026. Pada tahun ini, total jemaah haji Indonesia mencapai 221.000 orang yang akan diberangkatkan secara bertahap hingga Mei 2026.

"Terminal 2F ini disiapkan secara khusus untuk melayani jemaah haji dan umrah, sehingga seluruh proses dibuat lebih terintegrasi, efektif, dan memberikan kenyamanan bagi para jemaah. Kami ingin memastikan bahwa seluruh aspek operasional telah siap sebelum pemberangkatan kloter pertama," kata Menhub Dudy, Senin (20/4/2026).

Lebih lanjut, Menhub menekankan bahwa penyelenggaraan Angkutan Haji merupakan operasi nasional berskala besar yang melibatkan lintas sektor. Kementerian Perhubungan juga memastikan kesiapan operasional penerbangan haji yang didukung oleh dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, dengan total puluhan armada pesawat untuk melayani ratusan kloter penerbangan.

“Penyelenggaraan angkutan haji ini bukan operasi biasa. Kita memindahkan lebih dari 221 ribu jemaah dari 14 embarkasi melalui 525 kloter. Karena itu, aspek keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan menjadi prioritas utama,” tegasnya.