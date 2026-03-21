Berapa Gaji Driver Gojek Sebulan? Segini Kisarannya

JAKARTA - Berapa gaji driver Gojek sebulan? Driver ojek online (ojol) sekarang menjadi salah satu pekerjaan yang paling banyak dicari di masyarakat Indonesia.

Ternyata, anggapan bahwa gaji driver ojol hanya sedikit tidak benar.

Seorang driver dapat mengantongi pendapatan yang cukup menjanjikan dengan kerja keras dan strategi yang tepat.

Sebuah studi dan laporan dari berbagai sumber media menunjukkan bahwa penghasilan mereka sangat bervariasi tergantung pada seberapa keras mereka bekerja.

Berikut informasi lengkap yang telah dirangkum Okezone, Sabtu (19/3/2026).

Hitungan Gaji Driver Ojol

Ini adalah pendapatan kotor yang dihasilkan dari semua order yang diterima, bukan gaji tetap. Secara umum, driver yang aktif bekerja dapat memperoleh pendapatan harian antara Rp200.000 dan Rp250.000.

Penghasilan bulanan mereka dapat berkisar antara Rp4,5 juta hingga Rp6 juta jika dikalikan sebulan penuh.

Mereka pasti bisa mendapatkan lebih banyak jika mereka mengejar bonus dan insentif yang ditawarkan oleh aplikator.

Tergantung Jenis Kendaraan: Motor vs Mobil

Jenis kendaraan yang digunakan oleh driver ojol sangat mempengaruhi pendapatan mereka.