Harga Emas Antam Hari Ini 23 Maret Anjlok! Turun Rp50.000 Jadi Rp2.843.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia hari ini, Senin 23 Maret 2026 anjlok. Tercatat harga emas Antam hari ini turun Rp50.000 menjadi Rp2.843.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya Rp2.893.000 per gram.

Untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam juga turun Rp50.000 menjadi Rp2.560.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.