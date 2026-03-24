Diskon Tarif Tol 30% Arus Balik Lebaran 2026 pada 26-27 Maret

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |13:19 WIB
Diskon Tarif Tol 30% Arus Balik Lebaran 2026 pada 26-27 Maret
Diskon Tarif Tol 30% Arus Balik Lebaran 2026 pada 26-27 Maret (Foto: Jasa Marga)
JAKARTA - Diskon tarif tol 30% berlaku saat arus balik Lebaran 2026 pada 26-27 Maret. Diskon tarif tol 30% ini diberikan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) di beberapa ruas tol saat arus balik Lebaran 2026.

Diskon tarif tol 30% saat arus balik Lebaran ini ditargetkan mampu memecah konsentrasi kendaraan masuk Jabotabek yang bisa menimbulkan kemacetan di ruas-ruas jalan tol. Diskon tarif tol akan diberikan sebesar 30% untuk perjalanan menerus sampai pada ruas tol Jakarta-Cikampek.

"Manfaatkan diskon tarif tol pada periode arus balik selama dua hari yakni pada 26-27 Maret 2026 (H+5 s.d H+6) Lebaran di 9 ruas tol Jasa Marga Group," ujar Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (24/3/2026).

Potongan tarif akan diberlakukan pada ruas-ruas strategis di Trans Jawa yang mencakup Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Layang MBZ, Jalan Tol Palimanan-Kanci, Jalan Tol Batang-Semarang, dan Jalan Tol Semarang Seksi ABC.

Selain itu, potongan tarif juga berlaku pada ruas tol di wilayah Trans Sumatera yang meliputi Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera) dan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT), serta pada wilayah Bandung-Cisumdawu yang mencakup Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) dan Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi).

Sebelumnya, Rivan mengatakan puncak arus balik Lebaran 2026 diperkirakan terjadi pada tanggal 24 Maret 2026. Hal ini melihat sejumlah aktivitas perkantoran yang sebagian mulai aktif 25 Maret 2026.

Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan periode libur Hari Raya Idulfitri 1447H/Lebaran 2026 dengan baik. Sebelum memasuki jalan tol, pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, gunakan waktu dengan bijak dengan memanfaatkan waktu yang cukup untuk beristirahat di rest area, memastikan kecukupan BBM, dan saldo kartu uang elektronik serta mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan.

''Menjelang periode arus balik, kami mohon kerja sama pengguna jalan untuk dapat merencakan perjalanan dengan lebih baik lagi dengan menghindari waktu puncak arus balik yang diprediksi jatuh pada Selasa, 24 Maret 2026," ujarnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang akan masuk wilayah Jabodetabek secara bersamaan, Rivan mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan stimulus diskon tarif tol yang akan berlaku pada tanggal 26 dan 27 Maret 2026.

