Pertimbangkan Naikkan Harga Tiket Pesawat di Tengah Konflik Timur Tengah, Ini Penjelasan Menhub

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memberikan penjelasan soal adanya usulan untuk mengubah tarif batas bawah/tarif batas atas (TBA/TBB) pesawat di tengah konflik timur tengah, yang mengerek lonjakan harga minyak serta pelemahan rupiah.

Menhub mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi dan pengkajian untuk penyesuaian TBB/TBA apabila harga avtur sudah mengalami peningkatan. Sebab komponen ini salah satu yang memakan porsi cukup besar dalam membentuk harga tiket pesawat.

"Tetapi dengan kondisi sekarang masyarakat masih menghendaki (harga tiket pesawat) turun kan. Tapi kondisi global, perlu kita antisipasi," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Senin (30/3/2026).

Menhub Dudy menyatakan bakal mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh. Pertimbangan tersebut mencakup kondisi keuangan maskapai, daya beli masyarakat, keberlanjutan industri, hingga aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari maskapai, operator bandara, hingga penyedia avtur untuk memantau perkembangan harga dan dampaknya terhadap operasional penerbangan.

Selain itu, pemerintah juga masih mengkaji berbagai usulan stimulus bagi industri penerbangan dengan tetap mempertimbangkan kondisi fiskal negara serta kepentingan masyarakat luas. "Kebijakan yang diambil akan mengedepankan keseimbangan antara keberlangsungan usaha industri penerbangan dan perlindungan konsumen," ujarnya dalam pernyataan resmi (25/3/2026).

Sebelumnya Sekretaris Jenderal INACA, Bayu Sutanto, menyatakan konflik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran telah memicu ketidakpastian ekonomi global, yang berdampak langsung pada industri penerbangan. Kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi faktor utama yang mendorong lonjakan biaya maskapai.