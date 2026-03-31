MBG Jadi 5 Hari Berpotensi Hemat Anggaran Rp20 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |20:04 WIB
Program MBG (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa terus melakukan penajaman terhadap program-program strategis nasional guna memperkuat ketahanan fiskal.

Menurut Airlangga, salah satu langkah utama yang diambil adalah optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan mampu menghemat anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah.

"Pemerintah mendorong optimalisasi daripada program Makan Bergizi Gratis sebagai program, dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu dan tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), dan daerah yang dengan tingkat stunting tinggi. Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Seoul, Korea, Selasa (31/3/2026).

Airlangga menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar pemangkasan biaya, melainkan bagian dari desain besar transformasi ekonomi Indonesia agar lebih kompetitif dan berdaya tahan.

Penyediaan makanan segar selama lima hari kerja dinilai lebih produktif dan efisien dalam rantai pasok, sembari tetap memberikan proteksi khusus bagi wilayah-wilayah prioritas yang memiliki tantangan geografis maupun masalah kesehatan kronis seperti stunting.

"Dan keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan," tambahnya.

Kebijakan optimasi MBG ini merupakan bagian dari paket kebijakan "8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional" dan langkah mitigasi risiko fiskal yang diambil pemerintah untuk menghadapi dinamika geopolitik global yang tidak menentu.

 

