Industri Gim RI, Ekspor Tembus USD60,8 Juta tapi Pangsa Pasar Domestik Hanya 1%

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |11:03 WIB
Industri Gim RI, Ekspor Tembus USD60,8 Juta tapi Pangsa Pasar Domestik Hanya 1%
Pertemuan pengembang, investor dan praktisi guna mengevaluasi serta memperkuat kebijakan industri gim di Indonesia. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA – Pemerintah menggelar pertemuan langsung dengan pengembang, investor, dan praktisi guna mengevaluasi serta memperkuat kebijakan industri gim di Indonesia. Berdasarkan data 2025, nilai ekspor gim Indonesia telah mencapai USD60,8 juta, menempatkannya sebagai penyumbang ekspor terbesar keempat setelah subsektor fesyen, kriya, dan kuliner.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menekankan pentingnya transparansi dalam melihat kondisi lapangan. Saat ini, pangsa pasar gim lokal di dalam negeri masih sekitar 1%, sementara pasar domestik didominasi produk impor.

“Pemerintah tidak tinggal diam dan telah mendorong percepatan lewat Perpres Nomor 19 Tahun 2024. Semangatnya jelas: kita ingin gim buatan lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mampu bersaing di kancah global,” ujar Leontinus, Rabu (1/4/2026).

Ia menegaskan bahwa partisipasi publik yang bermakna adalah kunci dalam proses pembuatan kebijakan. Pemerintah menyadari bahwa implementasi regulasi di lapangan sering menghadapi tantangan struktural yang belum sepenuhnya terakomodasi birokrasi. Melalui Public Hearing, pemerintah sengaja memposisikan diri sebagai pendengar untuk menyerap masukan, mulai dari kendala pendanaan hingga dominasi publisher asing.

“Pemerintah akan menjadi pendengar, sementara teman-teman pelaku industrilah yang menjadi pembicara utama. Tolong sampaikan masukan, saran, curhatan soal pain points, atau bahkan kritik pedas sekalipun. Jangan ada yang ditahan-tahan,” tegas Leontinus.

 

