Purbaya Ungkap Isi Pertemuan di Danantara

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan ke Wisma Danantara Indonesia pada Rabu (1/4/2026) siang. Kehadiran Menkeu di kantor Badan Pengelola Investasi Danantara tersebut diketahui untuk melakukan koordinasi rutin terkait fungsi pengawasan dan tata kelola program lembaga tersebut.

Usai pertemuan, Purbaya menjelaskan bahwa agenda tersebut merupakan diskusi internal terkait teknis manajerial dan pemantauan program kerja Danantara ke depan.

“Diskusi kecil, biasa masalah anggaran dan program-program Danantara sedikit. Kan saya pengawas Danantara juga, itu aja,” ujar Purbaya singkat kepada awak media di Wisma Danantara Indonesia.

Purbaya terpantau tiba di lokasi sekitar pukul 13.17 WIB dengan mengenakan seragam dinas Kementerian Keuangan berwarna biru. Berdasarkan informasi di lapangan, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Sebagai bagian dari struktur pengawasan Danantara, keterlibatan Kementerian Keuangan menjadi krusial dalam memastikan setiap program investasi yang dijalankan selaras dengan target fiskal nasional.