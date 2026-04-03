Pasca Lebaran 2026, E-Commerce Perkuat Operasional Hadapi Lonjakan Permintaan

JAKARTA – Setelah lonjakan transaksi selama Ramadhan dan Lebaran, banyak brand e-commerce, kini fokus memperkuat operasional dan sistem distribusi. Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus menghadapi lonjakan permintaan pada siklus berikutnya.

“Momentum Ramadhan memberikan gambaran nyata bahwa pertumbuhan tidak hanya bergantung pada kampanye, tetapi juga pada kesiapan operasional di belakangnya. Sistem distribusi yang baik menjadi kunci untuk memastikan pengiriman tetap optimal di tengah lonjakan demand,” ujar CEO Power Commerce Asia, Hadi Kuncoro, Jumat (4/3/2026).

Dalam ekosistem e-commerce yang semakin kompetitif, warehouse memegang peran strategis sebagai pusat orkestrasi logistik, mulai dari manajemen stok, pemrosesan pesanan, hingga pengiriman terakhir (last-mile delivery).

Hadi menekankan pentingnya penguatan fondasi operasional pasca peak season agar bisnis bisa beroperasi lebih efisien dan siap menghadapi periode puncak berikutnya.

Dengan jaringan fulfillment yang tersebar di beberapa kota strategis, Power Commerce Asia berupaya memastikan distribusi lebih cepat dan dekat dengan konsumen, sekaligus mempertahankan performa operasional yang terintegrasi.



(Feby Novalius)

