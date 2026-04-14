Harga Hewan Kurban 2026 Mulai Terbentuk, Ini Kisaran Kambing dan Sapi di Pasaran

JAKARTA - Menjelang Iduladha 2026, harga hewan kurban mulai menunjukkan pergerakan di sejumlah daerah. Aktivitas jual beli sudah mulai terlihat, baik di lapak musiman maupun kandang peternak, sementara calon pembeli mulai memantau harga lebih awal.

Secara umum, harga masih berada di fase awal pembentukan. Namun seperti tahun-tahun sebelumnya, kecenderungan penyesuaian harga biasanya mulai terasa saat mendekati hari raya.

Harga Kambing Kurban 2026 Masih Relatif Stabil

Untuk kategori kambing, harga kambing kurban 2026 saat ini masih berada di kisaran yang cukup terjangkau. Di lapangan, kambing dengan bobot standar umumnya dilepas di rentang Rp2 juta hingga Rp4 jutaan. Sementara untuk ukuran yang lebih besar atau kondisi fisik yang lebih baik, harga bisa bergerak di atas Rp5 juta.

Sebagai perbandingan, kisaran ini juga terlihat serupa jika melihat penawaran yang dipasang langsung oleh penjual di berbagai platform, di mana banyak peternak dan penjual hewan kurban memasarkan unitnya secara langsung. Dari situ biasanya terlihat variasi harga berdasarkan bobot dan kondisi hewan.

Harga Sapi Kurban Lebih Fleksibel, Tergantung Bobot

Berbeda dengan kambing, harga sapi kurban menunjukkan rentang yang lebih luas karena sangat dipengaruhi bobot dan jenis. Untuk sapi ukuran standar, harga saat ini berada di kisaran Rp18 juta hingga Rp27 juta. Sementara untuk sapi dengan ukuran lebih besar atau jenis tertentu, harga bisa melampaui Rp30 juta.

Jika melihat penawaran langsung dari penjual, termasuk yang banyak ditemui di platform listing online, perbedaan harga ini biasanya berkaitan erat dengan bobot hidup, jenis sapi, serta lokasi penjual.

Mencari Referensi Harga Kini Lebih Mudah

