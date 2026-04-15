Perbandingan Harga Emas Antam, Galeri24 dan UBS Hari Ini, Kompak Naik

JAKARTA - Harga ragam produk emas baik Antam, Galeri24, dan juga UBS terpantau bergerak seragam pagi ini, Rabu (14/4/2026). Ketiganya kompak mengalami kenaikan harga dibanding dengan hari sebelumnya.

Sebagaimana tertera dalam website resmi Pegadaian, harga emas Antam saat ini berada di level Rp2.978.000 per gram. Meroket tajam hingga Rp47.000 dari harga sebelumnya di Rp2.931.000 per gram.

Untuk emas Galeri24 dijual di harga Rp2.868.000 per gram, naik Rp30.000 dari harga sebelumnya yang dibandrol Rp2.838.000 per gram. Sementara emas UBS dibandrol Rp2.887.000 per gram, naik Rp34.000 dari harga semula Rp2.853.000 per gram.

Secara umum, produk emas Antam tersedia dalam ukuran mulai 0,5 gram hingga 100 gram. Galeri24 tersedia dalam ukuran mulai 0,5 gram hingga 1 kilogram. Adapun emas UBS dijual mulai dari 0,5 gram sampai 500 gram.

Berikut ini adalah rincian harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini: