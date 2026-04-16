Transaksi Emas Digital Melonjak 246 Persen pada Kuartal I-2026

JAKARTA - Perdagangan pasar fisik emas secara digital di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) mencatatkan volume transaksi yang menembus angka 30.921.382 gram di Kuartal I-2026, melonjak tajam sebesar 246 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 8.941.108 gram.

Direktur ICDX, Nursalam mengatakan, capaian ini merupakan sinyal kuat bahwa masyarakat semakin meminati perdagangan emas digital melalui Bursa Berjangka. Meski demikian, ia tetap mengingatkan publik agar selalu waspada terhadap penawaran investasi yang tidak resmi.

"Ke depan kami akan terus berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan termasuk regulator dalam hal ini Bappebti, untuk meningkatkan transaksi dengan terus memasyarakatkan ekosistem ini. Dengan melihat tren yang ada di kuartal I tahun 2026 ini, kami optimis sampai akhir tahun transaksi akan tumbuh positif,” ujar Nursalam dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/4/2026).

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Tirta Karma Senjaya menambahkan, regulator senantiasa memastikan keamanan ekosistem ini dengan mengawasi ketersediaan emas fisik di lembaga penyimpanan (depository).

Adapun Bappebti menjalankan fungsi pengawasan menyeluruh terhadap bursa, lembaga kliring, hingga para pedagang dan perantara emas fisik digital.

"Sejak awal ekosistem perdagangan pasar fisik emas secara digital ini berjalan di Indonesia, kami selalu memastikan terkait keberadaan emas fisik yang diperdagangkan. Hal ini adalah upaya untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat," kata Tirta.