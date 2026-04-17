Program MBG Serap 1,18 Juta Tenaga Kerja, Ada 27.066 SPPG (Foto: BGN)

JAKARTA - Program Makan Bergizi (MBG) membuka lapangan kerja dalam skala besar di berbagai daerah. Memasuki usia 1 tahun 3 bulan, program MBG menyerap 1,18 juta tenaga kerja.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya, menyampaikan bahwa perkembangan program MBG berlangsung pesat dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

“Alhamdulillah tanpa terasa sekarang MBG sudah 1 tahun 3 bulan,” ujar Sony dalam keterangannya, dikutip Jumat (17/4/2026).

Dia menjelaskan, hingga saat ini telah terbangun lebih dari 26 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bahkan, berdasarkan data terbaru, jumlah SPPG yang terverifikasi telah mencapai 27.066 unit di seluruh Indonesia.

Keberadaan SPPG ini menjadi tulang punggung pelaksanaan program sekaligus wujud nyata pemberdayaan masyarakat. Dari operasional SPPG tersebut, tercatat sebanyak 1,18 juta relawan terlibat aktif.

“Kalau berbicara tentang pemberdayaan masyarakat, wujudnya terlihat dari 26.663 SPPG yang semuanya melibatkan masyarakat. Inilah cerdasnya pemerintah,” kata Sony.

Dari sisi penerima manfaat, program MBG telah menjangkau 62,35 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 49,64 juta peserta didik dan 12,7 juta masyarakat non-peserta didik.

Tak hanya itu, dampak ekonomi program ini juga meluas melalui keterlibatan pelaku usaha sebagai pemasok kebutuhan bahan pangan.