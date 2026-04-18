Perempuan Asal Bojonegoro Ini Makin Produktif dan Cuan lewat BRILink Agen Mekaar

BOJONEGORO – Upaya pemberdayaan perempuan dari keluarga prasejahtera kini semakin menunjukkan hasil nyata. Melalui sinergi dalam ekosistem Holding Ultra Mikro, BRI Group menghadirkan peluang yang lebih luas bagi nasabah PNM Mekaar untuk berkembang, meningkatkan skala usaha, hingga bertransformasi menjadi pelaku ekonomi yang produktif dan mampu membuka lapangan kerja.

Dalam konteks ini, anak perusahaan BRI, yakni PT Permodalan Nasional Madani (PNM), melalui program PNM Mekaar memainkan peran strategis sebagai pintu awal inklusi keuangan bagi perempuan prasejahtera. Tidak hanya menyediakan akses permodalan, PNM Mekaar juga melakukan pendampingan dan pelatihan usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

Dampak tersebut tercermin dalam perjalanan Novi Widianingsih, nasabah PNM Mekaar asal Bojonegoro yang juga dipercaya sebagai Ketua Kelompok Walet GS Goa Sumur sejak 2019. Kelompok ini menjadi ruang tumbuh bersama bagi para perempuan pelaku usaha ultra mikro, tidak hanya untuk mengakses pembiayaan, tetapi juga untuk belajar, berbagi pengalaman, dan membangun semangat usaha secara kolektif.

Sebagai ketua kelompok, Novi tidak hanya menjalankan fungsi koordinasi, tetapi juga menjadi penggerak perubahan di lingkungannya. Dari interaksi rutin dalam kelompok, ia mendapatkan wawasan baru dalam mengelola usaha serta keberanian untuk berkembang lebih jauh. Berangkat dari proses tersebut, Novi kemudian mengembangkan usaha pribadinya di bidang toko sandal dan sepatu.

“Niat saya hanya ingin membantu ekonomi keluarga. Tapi setelah ikut program PNM Mekaar dan aktif di kelompok, saya jadi lebih berani mengembangkan usaha. Sekarang alhamdulillah usaha saya bisa berkembang dan juga membuka lapangan kerja untuk warga sekitar,” ujar Novi.

Ia menjelaskan, usaha toko yang awalnya dijalankan secara sederhana kini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Selain menjadi sumber penghasilan utama keluarga, usaha tersebut juga telah mampu menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar, mencerminkan bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan memiliki efek berganda bagi masyarakat.

Melihat potensi yang dimiliki, Novi menuturkan bahwa ekosistem Holding Ultra Mikro turut mendorong penguatan usahanya melalui perluasan peran sebagai BRILink Agen Mekaar, sebuah integrasi layanan keagenan BRI dengan pembinaan PNM Mekaar yang membuka peluang tambahan penghasilan bagi nasabah.