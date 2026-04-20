Tak Sekadar Sustainable, Industri Tekstil Harus Bertransformasi di Tengah Tekanan Global

JAKARTA - Industri tekstil membutuhkan transformasi di tengah dunia yang semakin dinamis. Inovasi menjadi kunci utama, dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu pilar penting keberlanjutan bisnis ini dalam jangka panjang.

Para pelaku industri, akademisi, dan organisasi internasional membahas langkah konkret dalam menghadapi tuntutan global, mulai dari penerapan ekonomi sirkular, penguatan inovasi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mendorong daya saing industri tekstil nasional.

Praktisi tekstil Eko Supriatno menilai keberlanjutan industri tekstil kini telah menjadi transformasi sistem dalam industri fesyen.

“Sustainability di industri fashion hari ini bukan lagi sekadar inisiatif, tetapi sudah menjadi transformasi sistem, terutama di supply chain. Tantangannya bukan hanya ingin sustainable, tetapi bagaimana mengeksekusinya sambil tetap menjaga keberlanjutan bisnis,” ungkapnya, Senin (20/4/2026).

Ia juga menyoroti dampak lingkungan industri tekstil yang terjadi di seluruh rantai nilai.

“Hasil berbagai studi menunjukkan bahwa untuk mengatasi tantangan ini, kita perlu beralih ke circular textile value chain. Peralihan ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan daya saing sektor tekstil,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Marketing dan Operasional II Tribhakti Inspektama, Muhamad Ihsan, menilai transformasi industri tekstil saat ini juga berfokus pada aspek inspeksi dan kepatuhan produk.