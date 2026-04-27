PGN Jaga Kinerja Solid pada Kuartal I-2026, Fokus Layanan Domestik dan Disiplin Keuangan

PGN bukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 90,4 juta Dolar AS. (Foto: dok PGN)

JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, mencatatkan kinerja keuangan yang solid pada triwulan I-2026. PGN membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 90,4 juta Dolar AS atau tumbuh sekitar 46 persen secara tahunan (YoY).

Pertumbuhan laba tersebut terutama ditopang oleh peningkatan laba kotor sekitar 12 persen YoY, seiring dengan penurunan beban pokok sekitar 7 persen (sekitar 54 juta Dolar AS), serta perbaikan beban keuangan dan selisih kurs.

Sepanjang Januari–Maret 2026, PGN membukukan pendapatan sebesar 929,6 juta Dolar AS dan EBITDA sebesar 240,6 juta Dolar AS. Kinerja pendapatan tetap ditopang oleh core business niaga dan infrastruktur gas bumi yang tetap kuat, di tengah dinamika operasional, termasuk tidak adanya penjualan LNG pada segmen trading internasional pada periode ini.

Ini mencerminkan kemampuan Perseroan menjaga profitabilitas melalui efisiensi operasional, disiplin keuangan, dan portofolio bisnis yang seimbang.

Dari sisi operasional, volume penyaluran gas bumi tercatat sebesar 777 BBTUD, dengan volume transmisi gas mencapai 1.539 MMSCFD. Pengelolaan penyaluran gas dilakukan secara optimal dengan fokus utama pada menjaga kontinuitas pasokan gas kepada pelanggan di tengah dinamika kondisi makro maupun global.