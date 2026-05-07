HOME FINANCE HOT ISSUE

Siapa Pemilik PO Bus ALS yang Terlibat Tabrakan Maut dengan Truk Tangki di Muratara?

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |21:03 WIB
Siapa Pemilik PO Bus ALS yang Terlibat Tabrakan Maut dengan Truk Tangki di Muratara?
Siapa pemilik PO Bus ALS yang alami tabrakan maut dengan truk tangki di Muratara? (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Siapa pemilik PO Bus ALS yang alami tabrakan maut dengan truk tangki di Muratara?

Kecelakaan maut melibatkan bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan truk tangki minyak terjadi di Jalinsum wilayah Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Rabu (6/5/2026). Dalam insiden tersebut, kedua kendaraan dilaporkan terbakar dan satu sepeda motor turut terdampak.

Satlantas Polres Muratara masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan. Berdasarkan informasi sementara, bus ALS yang melaju dari arah Lubuklinggau menuju Jambi diduga masuk ke jalur berlawanan sebelum bertabrakan dengan truk tangki milik Seleraya yang datang dari arah sebaliknya.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Muratara, Aiptu Iin Shodikin, mengatakan truk tangki tersebut dikemudikan Yanti dengan seorang penumpang bernama Martini. Sementara identitas sopir bus ALS masih dalam pendataan.

“Diduga bus ALS masuk ke jalur berlawanan sehingga menabrak mobil tangki BBM dari arah Jambi menuju Lubuklinggau,” ujar Iin.

