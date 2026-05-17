Thailand Open 2026, Bukti Dukungan BNI untuk PBSI Cetak Juara

BANGKOK - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengapresiasi keberhasilan pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Keduanya sukses meraih gelar juara Thailand Open 2026 setelah menumbangkan pasangan India Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dengan skor 21-12, 25-23 di Nimibutr Stadium, Bangkok, Minggu (17/5/2026).

Kemenangan ini menjadi bukti ketangguhan mental dan kualitas permainan Leo/Daniel sebagai salah satu pasangan elite dunia. Tampil agresif sejak awal laga, Leo/Daniel mampu mendominasi gim pertama. Pada gim kedua yang berlangsung sengit, ketenangan dan chemistry keduanya kembali menjadi pembeda hingga smash keras Daniel memastikan kemenangan Merah Putih.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, prestasi Leo/Daniel menjadi momentum penting bagi kebangkitan sekaligus regenerasi bulu tangkis Indonesia di level dunia.

“Selalu ada harapan bagi mereka yang terus berjuang dan tidak menyerah. Selamat kepada Leo/Daniel atas prestasi membanggakan di Thailand Open 2026. Ini bukan hanya kemenangan untuk pasangan ganda putra Indonesia, tetapi juga hadiah istimewa untuk seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Okki.

Menurutnya, perjalanan Leo/Daniel menunjukkan bahwa proses pembinaan atlet yang konsisten akan melahirkan prestasi berkelas dunia. Sebagai mitra resmi PBSI, BNI terus berkomitmen mendukung ekosistem bulu tangkis nasional, mulai dari pembinaan atlet muda, penguatan kompetisi, hingga pendampingan atlet menuju panggung internasional.

“BNI percaya, prestasi olahraga dapat menjadi inspirasi sekaligus memperkuat kebanggaan nasional. Karena itu, kami terus hadir mendampingi PBSI untuk mencetak generasi juara yang mampu mengharumkan nama Indonesia di dunia,” ucapnya.

Leo dan Daniel sendiri merupakan bagian dari generasi emas bulu tangkis Indonesia yang tumbuh melalui sistem pembinaan berjenjang PBSI. Leo, atlet kelahiran Jawa Tengah yang berkembang di Pelatnas PBSI dengan dukungan BNI. Sementara Daniel, pernah membawa Indonesia meraih Piala Suhandinata untuk pertama kalinya.