BNI Raih Penghargaan Pelopor Talent Insights di Ajang LinkedIn Talent Awards 2025

JAKARTA - Keseriusan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam mengelola sumber daya manusia dan transformasi talenta digital kembali mendapat pengakuan internasional. BNI meraih penghargaan untuk kategori Talent Insight Pioneer serta masuk sebagai finalist pada kategori Best Employer Branding on LinkedIn dan AI Pioneer Learning Champion pada ajang LinkedIn Talent Awards 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam seremoni yang digelar di The St. Regis Jakarta pada Kamis (7/5). Penghargaan serupa juga pernah diraih BNI pada tahun 2024. Kala itu, BNI berhasil meraih penghargaan sebagai Best Employer Brand on LinkedIn Talent Awards Indonesia 2024 untuk kategori perusahaan di atas 10.000 pegawai.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang menyampaikan bahwa capaian ini menjadi bukti konsistensi BNI dalam membangun strategi human capital yang adaptif, berbasis data, dan relevan dengan kebutuhan bisnis masa depan.

“Pengakuan ini menjadi motivasi bagi BNI untuk terus memperkuat transformasi human capital melalui pendekatan digital berbasis data. Kami percaya bahwa pengelolaan talenta yang tepat akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, BNI terus mengoptimalkan pemanfaatan platform digital berbasis AI untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan talenta, mulai dari pemetaan kebutuhan kompetensi, strategi sourcing, hingga penguatan employer branding perusahaan.