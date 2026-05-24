DMS Propertindo (KOTA) Bangun Urbanova, Edu-Hub Pertama di Indonesia

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |12:18 WIB
DMS Propertindo (KOTA) Bangun Urbanova (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT DMS Propertindo Tbk (KOTA) mempertegas transformasi bisnis perseroan melalui pengembangan kawasan terpadu Urbanova di kawasan Surabaya Timur, Jawa Timur. Proyek tersebut menjadi langkah strategis perseroan dalam membangun edu-hub pertama di Indonesia yang mengintegrasikan pendidikan, hunian, bisnis, hingga lifestyle dalam satu kawasan modern dan terhubung. 

Pengembangan Urbanova dinilai sejalan dengan tren mixed-use development yang saat ini semakin diminati pasar, khususnya kawasan dengan captive market yang kuat dan potensi pendapatan berulang (recurring income) jangka panjang.

Direktur Utama KOTA, Mohammad Prapanca menyatakan, Urbanova bukan sekadar proyek properti konvensional, melainkan sebuah ekosistem kota masa depan yang dirancang untuk mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Urbanova kami kembangkan sebagai kawasan yang mengintegrasikan pendidikan, bisnis, lifestyle, dan hunian dalam satu konektivitas kawasan. Kami melihat kebutuhan terhadap kawasan seperti ini akan terus meningkat ke depan,” ujar Prapanca dalam keterangan resmi, Minggu (24/5/2026).

Menurut Prapanca, konsep edu-hub memiliki peluang besar menjadi motor pertumbuhan kawasan. Pasalnya, pendidikan kini tidak hanya berfungsi sebagai pusat akademik, tetapi juga menjadi katalis inovasi, aktivitas ekonomi, dan pertumbuhan komunitas. 

Urbanova terinspirasi dari sejumlah kawasan global seperti One-North, Dubai Knowledge Park, hingga kawasan teknologi berbasis pendidikan di Boston. 

Urbanova nantinya akan menghadirkan berbagai fasilitas mulai dari area residensial modern, business hub, event space, hotel, showroom, fasilitas publik, rumah sakit, hingga sekolah internasional. Dengan konsep tersebut, proyek ini dinilai memiliki peluang besar menjadi landmark baru di Surabaya Timur sekaligus memperkuat positioning KOTA sebagai pengembang dengan konsep urban development inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan masa depan. 

 

