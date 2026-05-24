Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Skema KPR 40 Tahun Dikaji untuk Perluas Akses Hunian Rakyat

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |19:19 WIB
Skema KPR 40 Tahun Dikaji untuk Perluas Akses Hunian Rakyat
Skema KPR 40 Tahun Dikaji (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun guna memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya kelompok desil 1 dan 2, agar lebih mudah mendapatkan pembiayaan rumah.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sebagai bank pelat merah yang fokus pada pembiayaan perumahan tercatat telah menyalurkan KPR subsidi sebanyak 6 juta unit rumah bagi masyarakat kategori desil 3.

Sebagaimana diketahui, desil 3 merupakan kelompok masyarakat yang berada pada urutan 21% hingga 30% tingkat kesejahteraan terendah secara nasional. Dalam program bantuan pemerintah, kelompok ini masuk kategori hampir miskin.

“Kalau desil 3, KPR subsidi di BTN ada 6 juta rumah dari awal program,” kata Direktur Utama Bank Tabungan Negara, Nixon LP Napitupulu, Minggu (24/5/2026).

  1.   KPR Subsidi Pemerintah

Menurut Nixon, dalam menyalurkan kredit perumahan terdapat dua strategi utama, yakni melalui program KPR subsidi dan bantuan pembangunan rumah swadaya bagi masyarakat dengan penghasilan paling rendah.

Program KPR subsidi dirancang khusus untuk masyarakat dengan batas maksimal penghasilan tertentu agar tepat sasaran kepada kelompok MBR. Sementara itu, masyarakat desil 1 dan 2 yang dinilai belum mampu mengakses kredit perbankan akan dibantu melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/470/3219986/menteri_ara-8xrb_large.jpg
Menteri Ara Sebut Akad Rusun Meikarta Bisa Sebagian Unit di Akhir 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/470/3214579/menteri_ara-B7R1_large.png
Renovasi 152 Rumah Kumuh di Menteng Ditargetkan Rampung 15 Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/470/3214507/menteri_ara-WD3a_large.png
Hercules Cs Gugat KAI soal Sengketa Lahan Tanah Abang, Ini Respons Menteri Ara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/470/3210482/rumah_subsidi-i9V5_large.jpg
Ini Syarat Warga Jakarta yang Dapat Potongan BPHTB 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/470/3209658/menteri_ara-ertY_large.jpg
Relokasi Rusun Bantaran Rel Stasiun Pasar Senen Ditargetkan Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/470/3207613/rumah_subsidi-Vh4X_large.jpg
4 Fakta Ada Rumah Murah di Dekat Stasiun Manggarai dan Depok
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement