HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Patra Niaga Ingatkan Bijak Gunakan BBM 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |08:34 WIB
BBM (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga kembali meningkatkan kepada masyarakat tetap bijak menggunakan energi.

Hal ini mengemuka saat Pertamina Patra Niaga menggelar kegiatan Ngobrol Santai Bareng Komunitas Otomotif sebagai ruang edukasi, apresiasi, sekaligus dialog bersama para pecinta otomotif. 

VP Marketing Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pertamina Patra Niaga untuk memperkuat kedekatan dengan konsumen, khususnya komunitas otomotif yang selama ini aktif menggunakan produk dan layanan Pertamina.

Melalui forum tersebut, para peserta mendapatkan berbagai informasi seputar penggunaan bahan bakar yang tepat sesuai spesifikasi kendaraan, pentingnya penggunaan pelumas berkualitas, efisiensi energi.

Manager Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Dian Hapsari Firasati serta VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga Windrian Kurniawan menyampaikan bahwa Pertamina terus melakukan peningkatan layanan di SPBU untuk memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi konsumen.

Sementara, pakar ekonomi Komaidi Notonegoro yang memberikan perspektif mengenai BBM, subsidi, dan ketahanan energi nasional.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menambahkan, edukasi mengenai penggunaan energi yang tepat sasaran perlu terus diperkuat melalui kolaborasi bersama berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas otomotif.

“Edukasi penggunaan energi secara bijak menjadi tanggung jawab bersama. Kami mengajak masyarakat dan komunitas otomotif untuk turut berkolaborasi menyebarkan pemahaman mengenai penggunaan BBM sesuai spesifikasi kendaraan, pemanfaatan energi yang tepat guna, serta pentingnya menjaga kualitas performa kendaraan melalui produk yang berkualitas," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Senin (25/5/2026).

 

