Sistem Kelistrikan Sumatera Kembali Normal, Stabilitas Jaringan Jadi Fokus

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |08:51 WIB
Sistem Kelistrikan Sumatera Kembali Normal, Stabilitas Jaringan Jadi Fokus
Dirut PLN (Foto: Okezone)
JAKARTAPLN dinilai responsif terhadap gangguan pada transmisi 275 kV di Muara Bungo, Jambi, yang berdampak pada sistem interkoneksi kelistrikan Sumatra. Penanganan gangguan tersebut dinilai memerlukan percepatan pemulihan disertai keterbukaan informasi kepada masyarakat.

PT PLN menyelesaikan pemulihan sistem kelistrikan di Sumatra pascagangguan meluas pada jaringan transmisi interkoneksi Sumatra. Hingga Minggu (24/5/2026) pukul 06.00 WIB, PLN telah menormalkan 176 gardu induk yang sempat terdampak. Sejalan dengan proses penormalan tersebut, pasokan listrik kepada pelanggan kembali pulih secara bertahap.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat meninjau langsung kesiapan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tenayan, Pekanbaru, Riau, pada Minggu (24/5/2026), menyampaikan bahwa seluruh proses pemulihan dilakukan secara intensif sejak awal gangguan terjadi pada Jumat (22/5/2026). PLN melakukan upaya bersama pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan di daerah untuk penormalan secara bertahap pada sistem pembangkit, jaringan transmisi, gardu induk, hingga distribusi listrik ke masyarakat.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras tanpa henti seluruh personel di lapangan serta dukungan dari Kementerian ESDM dan berbagai pihak di daerah, sistem kelistrikan Sumatra kini telah kembali normal. Pelanggan yang sempat terdampak saat ini kembali mendapatkan pasokan listrik secara bertahap,” ujar Darmawan.

Merespons hal tersebut, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria menilai PLN proaktif dan responsif dalam menyampaikan perkembangan pemulihan kelistrikan yang sudah kembali normal di wilayah Sumatra yang sebelumnya terdampak.

“Dalam kondisi seperti ini, yang paling penting adalah masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai penyebab gangguan dan proses pemulihan yang sedang berjalan. Saya melihat PLN cukup terbuka dalam menyampaikan perkembangan penanganan hingga pasokan listrik berangsur kembali normal,” ujar Sofyano, Senin (25/5/2026).

 

