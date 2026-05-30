HOME FINANCE MARKET UPDATE

32 Tim Ramaikan IDX Channel Capital Market Chess Competition 2026

Rohman Wibowo , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |11:09 WIB
Turnamen catur IDX Channel Capital Market Chess Competition 2026 di Main Hall Bursa Efek Indonesia. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA – IDX Channel kembali menggelar turnamen catur IDX Channel Capital Market Chess Competition 2026 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), hari ini. Turnamen ini diikuti 32 tim yang berasal dari perusahaan, instansi pemerintah, dan pelaku pasar modal.

Chief Operating Officer (COO) IDX Channel, Masirom, mengatakan event turnamen catur antarperusahaan ini telah memasuki tahun ketiga. Ke depan, acara serupa akan terus dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi para stakeholder, terutama di pasar modal.

“Tahun ini ada 32 tim yang berpartisipasi, dan ini terus meningkat dari tahun ke tahun pesertanya. Bahkan, ada tim yang masuk waiting list sampai H-1 sebelum pertandingan. Ini menunjukkan animo yang luar biasa dari perusahaan dan instansi untuk ikut berpartisipasi,” kata Masirom saat pembukaan turnamen di Main Hall BEI, Jakarta, Sabtu (30/5/2026).

Masirom yang juga Pemimpin Redaksi IDX Channel menambahkan, selain catur, IDX Channel juga memiliki beberapa agenda olahraga yang rutin digelar setiap tahun, seperti golf dan padel.

Perlu diketahui, sejumlah perusahaan yang berpartisipasi dan mengirimkan tim catur tahun ini antara lain BCA, Bank Mandiri, Sinar Mas Group, Pertamina, GarudaFood, Indofood, PGN, SMART, Stockbit, Astragraphia, Goodyear Indonesia, Telkom Group, Telkomsel, Bank Jago, Krakatau Steel, KPN Corp, Kompas Gramedia, dan Kontan.

Adapun peserta dari instansi pemerintah antara lain Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Bappenas, Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perindustrian.

Pada ajang ini, selain memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah, para peserta juga berkesempatan mendapatkan berbagai doorprize yang diundi di sela-sela jeda pertandingan.

(Feby Novalius)

