Struktur Terbaru BGN di Tengah Sorotan Jual-Beli Titik Dapur MBG

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Prabowo mengangkat Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

"Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, pada hari ini, Selasa, 2 Juni 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Mengutip struktur organisasi BGN, Rabu (3/6/2026), nama Nanik telah tercantum sebagai Kepala BGN. Namun, nama Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono yang diangkat sebagai Wakil Kepala BGN belum tercantum dalam laman resmi BGN.

Berikut susunan organisasi Badan Gizi Nasional:

Nanik S. Deyang – Kepala BGN

Agustina Arumsari – Wakil Kepala BGN

Mayjen TNI Trenggono – Wakil Kepala BGN