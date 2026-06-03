10 Orang Terkaya di Indonesia Juni 2026, Ada yang Punya Harta Rp314,7 Triliun

JAKARTA - Ada 10 orang terkaya di Indonesia versi Forbes per Juni 2026. Forbes telah merilis jajaran orang terkaya di Indonesia 2026. Dalam daftar ini, terdapat 10 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan yang fantastis.

Dari 10 orang terkaya di Indonesia versi Forbes per Juni 2026, terdapat satu miliarder wanita.

10 orang terkaya di Indonesia ini mendapatkan pundi-pundi kekayaan triliunan Rupiah dari berbagai macam bisnis, mulai dari sektor perbankan, energi terbarukan, pertambangan, batu bara, ritel, tembakau hingga pusat data.

Berikut ini 10 orang terkaya di Indonesia per Juni 2026 versi Forbes, seperti dilansir Forbes real time billionaires, Jakarta.

1. Prajogo Pangestu

Prajogo Pangestu masih menjadi orang terkaya Indonesia versi Forbes per Juni 2026. Harta kekayaan Prajogo Pangestu mencapai USD17,6 miliar atau sekitar Rp314,7 triliun (kurs Rp17.885 per USD).

Di bawah perusahaan Barito Pacific, Prajogo Pangestu mendapatkan sumber kekayaan dari bisnis petrokimia hingga energi terbarukan.

Dengan kekayaan ini, Prajogo Pangestu menduduki peringkat 163 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2026.

2. R Budi Hartono

Di peringkat kedua orang terkaya di Indonesia versi Forbes per Juni 2026 ditempati R Budi Hartono. Dia mempunyai kekayaan USD15 miliar atau Rp268,2 triliun dari kepemilikan saham mayoritas di BCA dan perusahaan rokok Djarum.