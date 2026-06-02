Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ada Fenomena Baru, Gadai Barang Mewah Jadi Alternatif Likuiditas Orang Kaya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |15:10 WIB
Ada Fenomena Baru, Gadai Barang Mewah Jadi Alternatif Likuiditas Orang Kaya
Ada Fenomena Baru, Gadai Barang Mewah Jadi Alternatif Likuiditas Orang Kaya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Lanskap ekonomi global pada kuartal II-2026 menunjukkan dinamika yang menantang. Di tengah fluktuasi pasar modal, penyesuaian sukubunga yang agresif, serta ketidakpastian geopolitik, para investor dan individu beraset neto tinggi (High Net Worth Individuals/HNWI) di Indonesia mulai melakukan rebalans portofolio secara masif. 

Dalam kondisi ini, barang mewah (luxury goods) tidak lagi sekadar simbol status, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen safe haven yang mampu menjaga nilai kekayaan.

Kini layanan gadai mewah sebagai solusi likuiditas strategis yang memungkinkan pemilik aset untuk mencairkan dana segar tanpa harus melepas kepemilikan aset koleksi merekayang terus mengalami apresiasi nilai.

"Banyak pengusaha dan kolektor yang menyadari bahwa menjual aset mewah mereka saat ini bukanlah langkah yang bijak, karena potensi kenaikan harganya di masa depan sangat tinggi. Namun, di sisi lain, mereka membutuhkan likuiditas cepat untuk menangkap peluang bisnis atau menjaga arus kas. Di sinilah kami hadir sebagai jembatan finansial," ujar Direktur Lesca Gadai Premier Bastian Purnama di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Data pasar sepanjang awal tahun 2026 menunjukkan bahwa instrumen investasi tradisional seperti saham dan obligasi mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Sebaliknya, pasar sekunder untuk jam tangan mewah seperti Patek Philippe dan Rolex, serta tas tangan eksklusif seperti Hermès Birkin, menunjukkan ketahanan (resilience) yang luar biasa. Aset-aset ini sering kali mencatatkan pertumbuhan nilai yang melampaui inflasi, menjadikannya pilihan ideal untuk menjaga daya beli.

Gadai Barang Mewah

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/622/2925162/apakah-bisa-gadai-2-kali-di-pegadaian-Q7UYv9cAhy.jpg
Apakah Bisa Gadai 2 Kali di Pegadaian?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/320/2922550/apakah-bisa-gadai-sepeda-motor-tanpa-bpkb-alLtxdjTQ2.jpg
Apakah Bisa Gadai Sepeda Motor Tanpa BPKB?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/06/320/2794045/masyarakat-diingatkan-gunakan-jasa-gadai-terdaftar-ojk-PBBSLyIDeF.jfif
Masyarakat Diingatkan Gunakan Jasa Gadai Terdaftar OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/14/320/2183279/daftar-barang-jaminan-dalam-gadai-syariah-apa-saja-sneK8KTskZ.jpg
Daftar Barang Jaminan dalam Gadai Syariah, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/15/320/2117141/jasa-gadai-menjamur-kenali-dulu-sebelum-serahkan-harta-Ug9PtnvJno.jpg
Jasa Gadai Menjamur, Kenali Dulu Sebelum Serahkan Harta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/08/320/2052946/ojk-catat-banyak-usaha-gadai-yang-belum-berizin-OUsyaeJRGv.jpg
OJK Catat Banyak Usaha Gadai yang Belum Berizin
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement