Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Bisa Gadai Sepeda Motor Tanpa BPKB?

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |21:22 WIB
Apakah Bisa Gadai Sepeda Motor Tanpa BPKB?
Gadai Sepeda Motor tanpa bpkb (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah bisa gadai sepeda motor tanpa BPKB? Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diterima beberapa bulan setelah pembelian motor, bukan hanya sebagai tanda kepemilikan resmi.

Namun juga sering dijadikan jaminan untuk pembiayaan multiguna atau gadai motor. Hal Ini memungkinkan pemilik motor tetap menggunakan kendaraannya sehari-hari.

Berdasarkan Catatan Okezone, Jumat (17/11/2023), benarkah bisa gadai motor tanpa BPKB? Jawabannya tidak bisa. Sebab, BPKB memiliki peran krusial sebagai bukti kepemilikan resmi, dan tanpanya, proses gadai motor menjadi jauh lebih rumit.

Meskipun itu, terdapat pihak-pihak yang menawarkan gadai motor tanpa BPKB, perlu dicermati bahwa pihak tersebut seringkali tidak terdaftar secara resmi di Pemerintah dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka bisa berasal dari perorangan dan bukan perusahaan yang dapat dipercaya.

Bagi masyarakat yang mempertimbangkan gadai motor, alangkah lebih baik memilih pembiayaan multiguna dengan pihak resmi. Gadai motor tanpa BPKB mungkin tidak memberikan nilai pembiayaan yang optimal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/622/2925162/apakah-bisa-gadai-2-kali-di-pegadaian-Q7UYv9cAhy.jpg
Apakah Bisa Gadai 2 Kali di Pegadaian?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/06/320/2794045/masyarakat-diingatkan-gunakan-jasa-gadai-terdaftar-ojk-PBBSLyIDeF.jfif
Masyarakat Diingatkan Gunakan Jasa Gadai Terdaftar OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/14/320/2183279/daftar-barang-jaminan-dalam-gadai-syariah-apa-saja-sneK8KTskZ.jpg
Daftar Barang Jaminan dalam Gadai Syariah, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/15/320/2117141/jasa-gadai-menjamur-kenali-dulu-sebelum-serahkan-harta-Ug9PtnvJno.jpg
Jasa Gadai Menjamur, Kenali Dulu Sebelum Serahkan Harta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/08/320/2052946/ojk-catat-banyak-usaha-gadai-yang-belum-berizin-OUsyaeJRGv.jpg
OJK Catat Banyak Usaha Gadai yang Belum Berizin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/25/320/1902803/catat-usaha-gadai-harus-cantumkan-izin-ojk-Ld8aDTKHfg.jpg
Catat, Usaha Gadai Harus Cantumkan Izin OJK
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement