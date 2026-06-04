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Soroti Kasus BGN, Ketua Banggar: Fokus Saja MBG, Bukan Beli Motor dan iPad

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |11:58 WIB
Soroti Kasus BGN, Ketua Banggar: Fokus Saja MBG, Bukan Beli Motor dan iPad
Dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, merespons dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung.

Said menegaskan bahwa sejak awal pihaknya telah mengingatkan perlunya perbaikan tata kelola di lingkungan BGN, terutama terkait pelaksanaan program MBG yang menjadi program prioritas pemerintah.

"Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai program prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya," kata Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Ia juga menyoroti adanya pengalihan fokus anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurutnya, dana negara seharusnya dialokasikan sepenuhnya untuk memberikan asupan gizi kepada masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis.

"Itu yang saya sampaikan bolak-balik, fokus kepada Makan Bergizi Gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, atau fokus pada iPad. Itu tidak ada hubungannya sama sekali," ujarnya.

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