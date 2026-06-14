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Mata Uang Apa yang Bagus untuk Investasi Saat Ini? 

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |21:16 WIB
Mata Uang Apa yang Bagus untuk Investasi Saat Ini? 
Dolar AS (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Mata uang apa yang bagus untuk Investasi saat ini? Dolar Amerika Serikat (AS) atau USD sebagai mata uang paling banyak diperdagangkan di panggung global seringkali dipandang sebagai mata uang paling kuat di dunia. 

Berikut rangkuman Okezone mata uang yang bagus untuk investasi, Minggu (14/6/2026). 

Mata uang asing terbaik untuk investasi saat ini adalah Dolar Amerika Serikat (USD), Dolar Singapura (SGD), dan Franc Swiss (CHF). 

Ketiganya memiliki tingkat likuiditas tinggi, fundamental ekonomi kuat, dan kestabilan nilai yang menjadikannya pilihan ideal untuk lindung nilai (hedging) maupun diversifikasi portofolio. 

Berikut adalah rincian karakteristik masing-masing mata uang agar bisa menyesuaikannya dengan tujuan finansial:

Dolar Amerika Serikat (USD)

Keunggulan: Mata uang utama cadangan devisa dunia dan instrumen pelindung nilai (safe haven) yang sangat likuid. Cocok untuk investasi jangka pendek hingga menengah.

Risiko: Pergerakannya sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter bank sentral AS (The Fed). 

 

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