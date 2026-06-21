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MNC Vision Networks Ikut Jalan Sehat Hari Donor Darah Sedunia 2026 di Monas

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |16:33 WIB
MNC Vision Networks Ikut Jalan Sehat Hari Donor Darah Sedunia 2026 di Monas
PT MNC Vision Networks Tbk (MVN) berpartisipasi dalam kegiatan Jalan Sehat Hari Donor Darah Sedunia 2026. (Foto: Okezone.com/MNC Vision)
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JAKARTA – PT MNC Vision Networks Tbk (MVN) berpartisipasi dalam kegiatan Jalan Sehat Hari Donor Darah Sedunia 2026 yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) di kawasan Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, hari ini, Minggu (21/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung meriah ini diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan, termasuk perwakilan perusahaan, komunitas, instansi pemerintah, serta masyarakat umum. Acara ini merupakan bagian dari kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan dan upaya membantu sesama.

PT MNC Vision Networks Tbk hadir bersama unit bisnisnya, Indovision dan K-Vision, sebagai wujud dukungan terhadap program-program sosial dan kemanusiaan yang diinisiasi oleh PMI. Partisipasi ini sekaligus menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam mendorong gaya hidup sehat serta meningkatkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat.

Melalui kegiatan jalan sehat ini, peserta tidak hanya diajak untuk menjaga kesehatan melalui olahraga, tetapi juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya donor darah secara rutin guna membantu memenuhi kebutuhan darah nasional.

Manajemen PT MNC Vision Networks Tbk menyampaikan apresiasi kepada PMI atas terselenggaranya kegiatan yang positif dan bermanfaat ini. Perusahaan berharap momentum Hari Donor Darah Sedunia dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan donor darah dan aksi kemanusiaan lainnya.

Dengan semangat “Setetes Darah untuk Kemanusiaan”, PT MNC Vision Networks Tbk akan terus mendukung berbagai kegiatan sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

PT MNC Vision Networks Tbk merupakan perusahaan media berbasis langganan dan penyedia layanan televisi berbayar terkemuka di Indonesia yang menaungi berbagai layanan, termasuk Indovision dan K-Vision, serta terus berkomitmen memberikan layanan terbaik sekaligus berkontribusi bagi masyarakat melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan.

(Feby Novalius)

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