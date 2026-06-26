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Hadirkan Layanan Unggul, Pegadaian Borong Awards di Contact Center World Asia Pacific 2026

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |17:46 WIB
Hadirkan Layanan Unggul, Pegadaian Borong Awards di Contact Center World Asia Pacific 2026
PT Pegadaian (Persero) borong tiga penghargaan Gold pada ajang Contact Center World Asia Pacific 2026. (Foto: dok Pegadaian)
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MALAYSIA – Bersama Danantara, Pegadaian semakin percaya diri melenggang di kancah internasional. PT Pegadaian (Persero) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan memborong tiga penghargaan Gold pada ajang Contact Center World Asia Pacific 2026 yang berlangsung pada 22–26 Juni 2026 di Putrajaya, Malaysia. Pencapaian ini menegaskan komitmen Pegadaian dalam menghadirkan layanan pelanggan yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global.

Melalui Department Contact Center – Divisi Layanan dan Contact Center, Pegadaian berhasil meraih penghargaan tertinggi pada tiga kategori strategis, yaitu Best Operations Contact Center, Best Use of Social Media, dan Best Self-Service Technology.

Ajang Contact Center World sendiri merupakan salah satu kompetisi dan forum internasional yang mempertemukan organisasi-organisasi terbaik di kawasan Asia Pasifik untuk menampilkan praktik unggulan dalam pengelolaan layanan pelanggan, transformasi digital, pemanfaatan teknologi, serta penguatan pengalaman pelanggan (customer experience). 

Pada penyelenggaraan tahun ini, Pegadaian bersaing bersama berbagai perusahaan dan institusi terkemuka dari dalam maupun luar negeri.

Dalam kategori Best Self Service Technology dipresentasikan langsung oleh Insan Pegadaian Reggy Nouvan, kategori Contact Center Operation dipresentasikan oleh Afri Yanda, sementara kategori Best Use Social Media dipresentasikan oleh keduanya.

Keberhasilan meraih Gold di seluruh kategori yang diikuti menjadi bukti konkret bahwa pengembangan layanan Pegadaian tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini, namun juga telah menunjukkan standar pengelolaan contact center yang kompetitif dan sejalan dengan praktik terbaik di tingkat internasional.

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